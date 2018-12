Kerst-Bingo voor 190 KBO-leden in de Jozef

De Jozef zat donderdagmiddag helemaal gevuld met ruim 190 KBO-leden. Hier vond namelijk de jaarlijkse Kerstbingo plaats van de Katholieke Ouderenbond, afdeling Edam-Volendam. De prijzen voor de bingo waren dit keer niet deels gesponsord door de middenstand en het bedrijfsleven, maar door het bestuur van de KBO zelf aangeschaft.

Enkele tafels en een deel van het podium werden gevuld met de (kerst)prijzen. Tevens was er een loterij waarmee Bottertjes-bonnen gewonnen konden worden. Maar vóór de vaste bingomaster Jan Schilder de balletjes kon laten rollen was er eerst een optreden van het Herenkoor van de Sint Vincentiuskerk. Bekende Kerstliederen had het koor op het repertoire staan die door veel van de aanwezigen in de zaal meegezongen werden. De piano werd door Frank Keijzer bespeeld tijdens het optreden van de vocaal sterke heren.