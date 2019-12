Kerstbingo Don Bosco College bracht 4.800 euro op

Op de vrijdag vóór Kerstmis, wanneer tevens de Kerstvakantie begint, vindt al vele jaren in sporthal Opperdam de Kerst-Bingo van het Don Bosco College plaats. Na de broodmaaltijd voor de klassen 1 en 2, ging eenieder rond 10.00 uur naar de sporthal voor de bingo.

Achter het balletjesapparaat zaten de vertrouwde gezichten om de trekking te doen en dat waren de docenten Rob de Jong en Harry Weij. Er werden in totaal drie bingorondes gespeeld en de winnaars konden de prijzen uitzoeken op de tafels.

Op de bingolootjes waarop geen prijs gewonnen was, vond een verloting plaats. De leerlingen konden de bonnetjes in een doos gooien en hierop werden weer Bottertjes verloot. De opbrengst was door twee goede doelen: Pater Dick Zwarthoed en Stichting Geven en Nemen.