Kerstbomen reeds geplaatst op de dijk

Zondag 17 november was de intocht van Sint Nicolaas in de Volendamse haven. De volgende dag werd meteen een begin gemaakt met het optuigen van de dijk in Kerstsfeer. Een dertigtal Kerstbomen werden met de vrachtwagen met takel van Tuincentrum ’t Lokkemientje aangevoerd door Johan Grootendorst.

Bij het plaatsen van de bomen kreeg hij hulp van de oud-brandweerlieden van “de Sproeiploeg”. De grote Kerstbomen werden meteen vol met ritsen led-lampjes gehangen en stevig vastgezet in de grond of met banden deels bevestigd aan de lantaarnpalen, zodat ze niet om kunnen vallen bij harde wind.

Ook is het uitgaanscentrum weer voorzien van mooie sfeerverlichting. De Haven ziet er weer prachtig uit en nodigt uit voor een wandeling. ’s Avonds is alles sfeervol verlicht. Volendam is zo klaar voor de komende feestdagen.