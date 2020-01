Kerstbomen verwijderd aan de Haven

Maandag was de sproeiploeg met oud-brandweerlieden onder supervisie van Jaap Molenaar (Pink) weer in de weer aan de Haven. De dertigtal Kerstbomen, die het uitgaansgebied opgesierd hebben tijdens de feestdagen, zijn verwijderd.

Om de bomen uit het wegdek te hijsen werd een heftruck ingezet. Voor de mannen van de sproeiploeg was het wel wennen geblazen, want de vaste bestuurder Tom Bond (Sport) is kort geleden plotseling van ons heengegaan en hij werd node gemist bij de jaarlijkse opruimklus.

De kerstbomen werden tijdelijk op de dijkbeunen gelegd en later opgehaald met de vrachtwagen van de gemeente. De feestmaanden zijn achter de rug en de Haven staat er weer kerstbomenvrij bij. Het is de voorbode van het toeristenseizoen dat met de Pieperrace (die gehouden wordt op 4 en 5 april) van start gaat.