Kerstdiner van de 55-Plus Eetclub in PX

Elke tweede dinsdag van de maand is er in Pop- en Cultuurhuis PX de 55-Plus Eetclub. Voor het luttele bedrag van 7,50 euro kunnen de senioren zich hier tegoed doen aan een lekkere maaltijd. Op dinsdag was de laatste 55-Plus Eetclub van dit jaar en daarom stond er een lekker kerstdiner op het menu.

In de sfeervol versierde grote zaal zaten zo’n 70 dames en heren bijeen. Er was een optreden van zangeres Janina Plat, die op het repertoire kerstnummers had staan. In de keuken werd ondertussen door de vaste groep vrijwilligsters van de 55-Plus Eetclub het lekkere kerstmenu bereid.

Het voorgerecht was Ossenstaartsoep. Het hoofdgerecht Varkenshaas met pepersaus en daarbij gegratineerde witlof, snijbonen, stoofpeertjes, gekookte en gebakken aardappelen. Als toetje was er roomijstaart.