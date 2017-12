Kerstdiner voor 100 ouderen in Van der Valk Motel

Woensdag van 17.00 tot 20.00 uur beleefden honderd ouderen uit Edam een gezellig samenzijn met een heerlijk driegangendiner in het Van der Valk Hotel Volendam in Katwoude. Dit werd hen aangeboden door het Nationaal Ouderenfonds in samenwerking met Van der Valk.

Al vele jaren wordt dit diner voor de kerstdagen aangeboden. Om beurten is het voor de senioren uit Edam en Volendam. De organisatie was in handen van Els Knook, die dit samen met 8 medewerksters opzette.

In de mooi in kerstsfeer versierde zaal beleefden de gasten een gezellige en smakelijke avond. Aan Michel de Haan was gevraagd op te treden. Aan dit verzoek gaf de zanger/gitarist graag gehoor en zo was er live muziek tijdens dit kerstdiner.