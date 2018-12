Kerstspel tijdens de Gezinsviering in de Vincentiuskerk

Op Kerstavond om 17.00 uur zat de Sint Vincentiuskerk weer bomvol tijdens de Gezinsviering. De zang werd verzorgd door de Benjamins en Aspiranten van De Zangertjes van Volendam. Zij werden gedirigeerd door Marian Runderkamp en Barbara Koning-Pool.

Voorganger was Kapelaan Goos, die het kerstverhaal vertelde, dat voor het altaar gespeeld werd door vijf kinderen: Jozef (gespeeld door Carla), Maria (Monique), de boerin (Lara), engel (Celine) en de herder (Charlotte). Als Kindje Jezus lag Tom in de kribbe, die rustig bleef liggen tijdens het Kerstspel. Op het eind van het kerstverhaal werd het beeld van het Kindje Jezus in de kribbe gelegd van de stal op het altaar. Daarna ging de Kinder-Kerstviering verder, waarbij mooi door de jongste koorleden van De Zangertjes gezongen werd.