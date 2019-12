Kerstviering van de Nicolaasschool

Donderdagavond vond de jaarlijkse Kerstviering plaats van de Nicolaasschool in de Mariakerk. Vóór alle leerlingen met hun ouders, broertjes en zussen, opa’s en oma’s naar de kerk liepen voor de ‘musical’ was er eerst in de school een Kerstbroodmaaltijd.

Om 18.00 uur stroomde de in kerstsfeer versierde en verlichte Mariakerk bomvol. Omdat er in het verleden steeds problemen waren met het geluid was er nu voor gekozen om geen musical op te voeren. In plaats daarvan werd een muzikale reis door Europa gemaakt. Elke klas bracht een lied ten gehore uit een ander land en ook in een andere taal.

Op het einde van de Kerstviering werd de opbrengst van de Kerstactie van de Nicolaasschool bekend gemaakt n.l. 1450 euro. Elk jaar is deze goede doelenactie voor Het Werkend Missieteam van Aaf Beers-Schilder.