KFC winnaar DEEN Cup

De DEEN-cup is opgezet, in samenwerking met FC Volendam, voor de JO-11-pupillen van voetbalclubs uit het marktgebied van DEEN Supermarkten. Alle wedstrijden worden gespeeld in het Kras stadion, voorafgaand aan de thuiswedstrijden van FC Volendam. Voor de deelnemende teams een zeer spannende ervaring.

Op 14 september gingen de voorrondes van start. Afgelopen vrijdag vonden de halve finales en finale plaats. De uitslagen in de halve finales waren: AFC’34-Odin’59 1-2 en VPV Purmersteijn-KFC 2-2 (KFC won met penalty’s). De finale ging tussen Odin’59 en KFC 1910. KFC won met 1-0. De partij om de 3e en 4e plaats was AFC’34-Purmersteijn en de Purmerendse jongens wonnen met 5-0. Onder de rust van de wedstrijd FC Volendam-Jong PSV werden de bekers uitgereikt door Monique Smit. De winnaar van de DEEN Cup, KFC, maakte een ereronde over het veld. Onder hen ook Mink van der Wal die uitgeroepen werd tot spelers speler van dit toernooi.