Kidsclub Kermisfeest in de Jozef super geslaagd

De Volendammer Kermis ging woensdagavond al van start. Om 18.30 uur gingen de deuren open van De Jozef en stroomde de zaal bomvol met zo’n 500 kinderen van de Kidsclub van FC Volendam.

Bij binnenkomst kregen de jongens en meisjes bloemenkransen omgehangen en lichtgevende buizen aangereikt. Dat zorgde voor ‘n fantastische aanblik in de toch al prachtig versierde zaal. Er was een schmink-stand, waar de kinderen hun gezichten konden laten beschilderen. Optredens waren er van de BV-tjes, Sammies, Volledam, Fraans Faist, Mair van Dut, de Rosa’s, Jack en de Bendt en als slotartiest Peppino. Het werd een dolle boel in de zaal. Na afloop kregen alle kinderen nog een lekkere oliebol aangereikt bij het verlaten van de zaal.