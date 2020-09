Kijkdag in de Friese Vlaak

Woensdagmiddag was er een kijkdag voor nieuwe bewoners van de Friese Vlaak, het nieuwe woon-zorgcomplex in de Broeckgouw.

Toekomstige bewoners die een van de woningen krijgen toegewezen (de exacte verdeling is nog niet rond) konden tussen 15.30 en 17.30 uur de appartementen van de gebouwen A en C (van “De Vooruitgang” en de “Wooncompagnie”) bekijken. Het middelste gebouw krijgt 40 appartementen met ‘Beschermd Wonen’.

Deze bewoners krijgen dan een eigen kamer met gezamenlijke (zorg)voorzieningen. In verband met corona waren de bezichtigingen in twee groepen. De planning is dat eind oktober de eerste appartementen opgeleverd gaan worden. In december zal de bouw afgerond zijn door KBK Bouw. Het komt er allemaal heel fraai uit te zien.