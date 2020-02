Michelle Cooper rent dit jaar de marathon van Chicago voor KiKa

Kilometers maken voor KiKa

Het begon met een rondje Vesting. Al snel volgde haar eerste 10 kilometer loop en binnen de kortste keren was de 41-jarige Michelle Cooper uit Katwoude verslaafd aan hardlopen. Haar buurman, Gerrit Spekman (mede KiKa loper), wees haar een aantal jaar terug op Run for KiKa, hardloopevenementen waarbij geld wordt ingezameld voor stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Door Leonie Veerman

Zijn opmerking was niet aan dovemansoren gericht. In 2017 rende Michelle de marathon van New York voor KiKa en dit smaakte naar meer. Afgelopen jaar volgde de marathon van Tokyo en in oktober van dit jaar wil ze de marathon van Chicago rennen voor KiKa. „Mijn doel is om daarmee minimaal €5.950,- in te zamelen. In september loop ik ook de marathon van Berlijn, maar die loop ik voor mezelf, want ik weet niet of het me gaat lukken om meer geld binnen te halen, al zou dat natuurlijk wel fantastisch zijn.”



Pijnvrije behandelingen voor kinderen

„De stichting KiKa doet fantastisch werk”, zegt Michelle. „Kinderkanker is verschrikkelijk. In mijn persoonlijke omgeving heb ik er gelukkig nooit mee te maken gehad, maar ik werk in het onderwijs en heb daar ervaren wat een impact het kan hebben op gezinnen.”

„Stichting Kinderen Kankervrij is in 2002 opgericht door Maarten Stoopendaal en Frits Hirschstein. Als stichting zet KiKa zich in om meer gericht onderzoek op te zetten op het gebied van kinderkanker. In het bijzonder om meer pijnvrije behandelingen te ontwikkelen voor deze kinderen, meer genezing en hoger kwaliteit van leven op latere leeftijd. Dat vind ik een ontzettend mooi streven”, zegt Michelle.

„Het kost heel veel geld om gedegen onderzoek te doen, maar het is echt ontzettend belangrijk”, stelt Michelle. Op dit moment ligt het genezingspercentage van kinderkanker op 75%. Dit kan en moet volgens Michelle beter kunnen. „KiKa wil dit percentage graag opkrikken naar 95%. Dat is een missie waar ik met erg veel liefde geld voor inzamel.”

Alle beetjes helpen

Hoewel Michelle zich graag inzet voor KiKa, geeft ze toe dat ze het soms lastig vindt om geld in te zamelen. „Ik schaam me niet hoor, ik doe het ten slotte voor een goed doel, maar het gaat echt met ups en downs. Ik benader veel vrienden, kennissen en bijvoorbeeld ook bedrijven in de regio. Niet altijd hoor je daar iets van terug. Zo nu en dan ontvang ik een mooie donatie, dat maakt mij dan gelijk weer enthousiast.”

Inmiddels heeft ze al €1.512,00 van de €5.950,- opgehaald. „Daarvan is een groot gedeelte mijn eigen bijdrage ”, voegt ze toe, „maar ik ben vastberaden om tot het bedrag van €5.950,- te komen. Ik hoop dat mensen KiKa net zo’n goed initiatief vinden als ik, en bereid zijn om mij te steunen met een bedrag, hoe klein ook. Alle beetjes helpen tenslotte.”

Michelle vertelt enthousiast dat ze van 2 maart tot 3 mei in 4 filialen van de Vomar (waaronder Vomar Volendam) de mogelijkheid krijgt om via de emballage-automaten statiegeld op te halen voor KiKa.

„Ik ben erg blij dat ik op zo’n fijne manier geholpen word en hoop dat ik daarmee een mooi bedrag kan ophalen.” Verder is Michelle op zoek naar andere mogelijkheden om geld in te zamelen. „Ik organiseer nog een sponsorloop op een basisschool en ga nog collecteren op drukbezochte plekken.”

Op naar de zes

Ondertussen traint Michelle ook volhardend door. „Ik ren wekelijks een keer naar Middelie en terug. Als de marathon dichterbij komt ren ik naar Oosthuizen en terug. Daarnaast ren ik ook kortere afstanden en om het af te wisselen zwem ik ook geregeld.”

Net als het hardlopen zelf, hebben de Run for KiKa marathons een verslavende werking op Michelle. „Het gaat mij niet zozeer om een mooie tijd neer te zetten. Toch wil ik wel graag binnen de 4 uur finishen. Ik vind het vooral mooi om het goede doel te steunen met de kilometers die ik ren. Nu ik de Marathon van New York en Tokyo heb gelopen voor KiKa, heb ik mezelf nu de Six Star Medaille als doel gesteld. Dat is een speciale medaille die je ontvangt je als je in totaal de zes verschillende Major marathons hebt gelopen. Na Chicago en Berlijn wil ik in de toekomst ook nog de marathon van Boston en London lopen voor KiKa.”

„De Run for KiKa marathons zijn erg bijzonder”, vertelt Michelle. „Er heerst een warm groepsgevoel onder alle renners. Je leert heel veel mensen kennen en hoort veel verhalen van mensen die van dichtbij te maken hebben met kinderkanker. Ik merk ook dat de Run for KiKa evenementen voor familie van kinderen met kanker een belangrijke uitlaatklep zijn. In hun situatie staan ze vaak machteloos, maar door mee te doen met een KiKa run kunnen ze op hun manier ook actief het gevecht aan gaan tegen die verschrikkelijke ziekte van hun naaste.”

Help Michelle en steun KiKa!

Wil je Michelle steunen met haar Run for KiKa marathon? Via onderstaande link kun je heel eenvoudig een bedrag naar keuze overmaken naar haar profiel op de Run for KiKa website.

https://www.runforkikamarathon.nl/michelle-cooper-chicago-2020

Daarnaast doet Michelle een oproep aan iedereen die haar kan helpen met haar inzamelingsactie. „Als een bedrijf mij wil helpen met een leuke actie of samenwerking neem dan contact met mij op via 06-30082820 of stuur een berichtje via Facebook.”