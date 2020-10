Kinderboekenweek van start gegaan

Woensdag 30 september is de Kinder Boeken Week weer van start gegaan, die duurt tot en met 11 oktober. Het thema is: “Ontdek werelden van vroeger in de boeken van nu”. In de bibliotheken van Waterland vinden verschillende activiteiten plaats.

Woensdagmiddag waren twee piraten van “The Amsterdam Dungeon” te gast in de bibliotheken van Edam om 14.45 uur en Volendam om 13.45 uur. Dungeon kwam voor de jeugd verhalen vertellen over het leven op een VOC-schip in het jaar 1628.

Deze eerste activiteit van de Kinder Boeken Week werd goed bezocht. Bij het verlaten van de bibliotheek kregen de jongens en meisjes een ijsje aangeboden en kregen een boekentas mee.