Kinderen voor het eerst in de sneeuw

Het heeft een tijd geduurd, maar afgelopen zaterdag was er dan toch de eerste sneeuw sinds jaren. Om 15.00 uur begon het te sneeuwen en het zette een paar uur door. Ook bleef de sneeuw liggen zodat er ’s avonds een witte wonderwereld ontstond.

Voor de kinderen was het een feest. De sleeën werden van de zolder gehaald en menig ouder trok erop uit met de kinderen om van de sneeuwpret te genieten. Er konden weer eens sneeuwballen gegooid worden. Het was een dun laagje sneeuw, maar toch….

Lang kon er niet van genoten worden want ’s nachts zette de dooi alweer in en met de regen erbij verdween het witte laagje al snel. De volgende morgen waren er her en der nog maar een paar plukjes sneeuw te zien. Er konden in ieder geval leuke plaatjes van geschoten worden.