Kinderviering op Kerstavond in een bomvolle Mariakerk

Zondag Kerstavond om 17.00 uur ging in de Mariakerk de Kinderviering van start. Vooraf werden door vier dames, begeleid op de gitaar, enkele kerstliederen gezongen om de stemming erin te krijgen.

Voor het altaar lag een echt Kindje Jezus in de kribbe, namelijk Jaylee Kes, de baby van Gina Bootsman en Henry Kes. Rustig lag Kaylee in het stro, terwijl Maria (Zoë Veerman) en Jozef (Tom Sier) ernaast zaten. De Mariakerk zat bomvol met ruim 1.000 kerkgangers, die zelfs achter het altaar zaten omdat alle banken gevuld waren. Voorganger was Kapelaan Anton Goos en hij kreeg op het altaar assistentie van verschillende kinderen die gebeden voorlazen. De zang werd verzorgd door het kinderkoor van Juf Barbara en met veel enthousiasme werd door de kinderen gezongen.