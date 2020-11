KIVO verlengt sponsoring HV KRAS/Volendam

Ook deze week is er op commercieel vlak geweldig nieuws te melden. KIVO Plastic Verpakkingen, dat al jarenlang sponsor is van HV KRAS/Volendam, blijft de handbalvereniging ook de komende 3 jaar weer trouw.

Het succesvolle familiebedrijf, dat groot is geworden in heel Europa door op innovatieve wijze de minst vervuilende plastics te produceren, ondersteunt al jaren de (top)sport in de regio. Het verlengen van het partnership met HV KRAS/Volendam voor 3 jaar is ook een mooie blijk van vertrouwen in de toekomst.

Robert Kwakman, algemeen directeur van KIVO en voorzitter van HV KRAS/Volendam, Piet Kes, kwamen samen op het hoofdkantoor van KIVO om de partnership formeel te maken.