Klaas Som voor de laatste keer op de markt

Zaterdag stond Klaas Veerman (Som) voor de laatste keer achter de groente- en fruitkraam van Sjakie Knakie op de markt in Volendam. Na 29,5 jaar stopt Klaas ermee. Bij de kraam was een groot bord geplaatst waarop vermeld werd dat het voor de laatste keer was dat Klaas Som de klanten bedient en hierbij hing de vlag halfstok.

Klaas is 75 jaar oud geworden en ziet een beetje tegen de winter op. Ruim 60 jaar heeft hij in de groenten en fruit gewerkt. Al vanaf zijn 14e jaar stond hij in weer en wind op de markt in Amsterdam achter de kraam. “Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Het mooie van de markt is dat er steeds verschillende mensen komen en in de zomer ook buitenlanders. Het contact met de klanten vond ik altijd fijn. Maar nu kan het wel weer”.

Marktman Sjaak ziet Klaas Som node vertrekken. Klaas’ zoon Nico is de opvolger.