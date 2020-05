HV Kras overhandigt twintigduizend mondkapjes aan Dijklander Ziekenhuis

‘Klein gebaar maakt groot verschil’

Voor de ingang van het Dijklander Ziekenhuis in Volendam vond donderdag een mooi initiatief plaats. De mensen achter doneereenmondkapje.nl schonken in samenwerking met HV Kras/Volendam twintigduizend mondkapjes aan het hospitaal. ,,We zijn blij en trots dat de handbalvereniging wat terug kan doen voor de gemeenschap”, aldus Joost Ooms, aan wie de eer was de symbolische eerste doos mondkapjes te overhandigen aan Dijklander-afgezant Linda Klouwer.

Door Kevin Mooijer

,,Doneereenmondkapje.nl heeft inmiddels al bijna zeven ton opgehaald. Dit bedrag wordt omgezet in mondkapjes, welke allemaal ten goede zullen komen aan Nederlandse ziekenhuizen.” Na de succesvolle samenwerking met de handbalvereniging te zijn aangegaan weten inmiddels meer clubs, verenigingen en BN’ers www.doneereenmondkapje.nl te vinden. ,,Het is geweldig dat HV Kras/Volendam op deze manier haar steentje bij kan dragen ten tijde van crisis.”

Het nobele initiatief werd opgezet door een meedenkende West-Friese vriendengroep. ,,Een aantal van mijn vrienden zijn ondernemer en hebben connecties in China”, begint Joost Ooms, die de functie van algemeen manager bij HV Kras bekleedt. ,,Toen het virus Nederland in haar greep kreeg en de overheid overging tot landelijke maatregelen, vroegen wij ons af wat we zouden kunnen doen om te helpen. Een groot probleem bleek al gauw een tekort aan mondkapjes in de zorg.”

Netwerk

De mannen werkten een plan uit. ,,De jongens die over Aziatische connecties beschikten probeerden hun netwerk in te zetten om zoveel mogelijk mondkapjes naar Nederland te importeren. Zonder het juiste netwerk, de kennis en de benodigde ervaring ben je kansloos om in deze tijd materialen uit China te importeren.”

Het duurde niet lang voor de belangeloze opererende ondernemers de mondkapjes met het juiste keurmerk in China wisten te traceren. ,,Vervolgens kregen ze te maken met toeslagen, belastingen, douane, invoerrechten. Daarbij worden alle mondkapjes gecontroleerd door de overheid. Er komt heel wat bij kijken, maar dankzij de 26 vrijwilligers loopt het hele proces inmiddels gesmeerd.”

Het logistieke deel van het plan stond op de rit, nu nog financiën. ,,De marketing-vriend trad naar voren”, lacht Joost. ,,In de vorm van www.doneereenmondkapje.nl werd een crowdfunding platform opgezet. Particulieren kunnen op deze website een bedrag doneren, waarna van dat bedrag weer mondkapjes in China worden gekocht. Een mondkapje kost gemiddeld € 1,50 en de Nederlandse zorgsector verbruikt er zo’n honderdduizend per dag. Dus landelijk gezien kun je er eigenlijk nooit genoeg importeren, maar we doen ons uiterste best om zoveel mogelijk te betekenen voor de zorgverleners.”

De twintigduizend mondkapjes die aan het Dijklander Ziekenhuis geschonken werden, zijn met veel enthousiasme ontvangen. ,,Het Dijklander Ziekenhuis verbruikt per dag 3500 mondkapjes. Dat komt neer op € 30.000,-. Dankzij deze donatie bespaart het ziekenhuis een hoop geld en zijn bijna alle medewerkers in ieder geval weer voor zes dagen van mondkapjes voorzien. Dat zijn cijfers waar we het voor doen.”

Een week na de lancering van de website werd Joost gebeld door één van de oprichters. ,,Ik had van te voren aangegeven dat wanneer ik ergens mee zou kunnen helpen, ze het maar hadden te vragen.” De crowdfundingsactie had in korte tijd veel ruchtbaarheid gekregen. ,,Denk aan gulle donaties van bedrijven en aandacht van landelijke radiozenders. Het ging lekker, maar het kon nog beter. De oprichters vroegen of ik bereid was te helpen bij het genereren van meer bekendheid. Ik dacht gelijk aan de sportverenigingen in Volendam en hun bereik.”

Solidair

De mensen achter HV Kras/Volendam twijfelden geen moment en zetten direct hun netwerk in. ,,De handbalvereniging is uiterst behulpzaam geweest met de inzet van het netwerk om meer donaties te realiseren en door medewerkers de tijd en ruimte te gunnen zich in te zetten voor www.doneereenmondkapje.nl.” Naast de medewerking van sportverenigingen stortte Joost zich ook op de aandacht voor de actie van bekende Nederlanders. ,,Dankzij mijn werkzaamheden ken ik een aantal BN’ers. Ik mag vooral veel professionele sporters tot mijn bekendenkring rekenen. Deze heb ik gelijk benaderd met de vraag of ze doneereenmondkapje.nl wilden noemen op hun mediakanalen. Verschillende BN’ers namen gelijk de tijd om een filmpje op te nemen en te posten. Hartstikke mooi natuurlijk!”

Inmiddels gaat het zo goed met de bekendheid dat de organisatie zelf benaderd wordt door bedrijven, verenigingen en BN’ers die willen helpen. ,,Van de week kwam er bijvoorbeeld een telefoontje van FC Volendam binnen. Trainer Wim Jonk had zelf al meegedaan, maar nu wilde de club ook wat voor de stichting betekenen. Met dat soort telefoontjes zijn we natuurlijk ontzettend blij. Hopelijk leidt de aansluiting van FC Volendam tot een kettingreactie en krijgen we nog meer hulp van clubs, bedrijven, verenigingen en BN’ers.”

Joost zou de gemeentebewoners graag oproepen om mee te denken in deze vreemde tijd. ,,Denk na over wat jij kunt doen om te helpen. Doneer aan een goed doel, zet zelf een actie op, betuig je steun aan mensen die het zwaar of moeilijk hebben, wees solidair ten tijde van crisis. Het kleinste gebaar kan al een groot verschil maken.”

www.doneereenmondkapje.nl heeft al tienduizenden mondkapjes gedoneerd aan Nederlandse ziekenhuizen die te maken hebben met het coronavirus. Doneren kan via de website. Wil je naast de mogelijkheid om te doneren ook je steentje bijdragen? Iedere vorm van promotie helpt de stichting meer bekendheid te vergaren. Deel het initiatief dus op je social mediakanalen! De zorgverleners kunnen je steun goed gebruiken!

Foto: v.l.n.r.: Joost Ooms (HV Kras), Martijn van den Berg (afdelingshoofd logistiek & facilitair functioneel beheer), Mark Koorndijk (inkoop Dijklander) en Linda Klouwer (verpleegster Dijklander).