Kleine markt vanwege de storm

Zaterdag werd door de KNMI code geel afgegeven voor het weer. Er werd stormachtige wind voorspeld en dat was voor veel marktkooplieden reden om niet naar de wekelijkse zaterdagmarkt te gaan in Volendam.

Op het Europaplein stonden slechts een handjevol kramen, waaronder ook de grote groente- en fruitkraam van Sjakie. “Weer of geen weer, wij staan er altijd”, wist Sjaak te vertellen. Ook in de Zeestraat, naast het Havenhof, stonden nog enkele marktkramen, die enigszins windvrij stonden door het winkelcentrum.

Wat de windkracht betreft viel het hier zaterdag gelukkig nog mee, hoewel er in de nabije omgeving wel stormschade was. In Edam-Volendam waren er alleen wat takken die van de bomen gewaaid zijn op de grond te vinden.