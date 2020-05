Kleurrijke bloemenstrook langs fiets-voetpad

Een kleurrijke aanblik biedt de groenstrook langs de vijver en het fiets-voetpad achter de woningen in de Willem Woutersstraat en de A.P. Schotelstraat.

Hier zijn over een lengte van zo’n honderd meter duizenden bloembollen door medewerkers van de afdeling Onderhoud en Beheer van de gemeente geplant. Verschillende soorten bloemen in diverse kleuren staan er nu in bloei en zorgen voor een fraaie lentegroet.

Het is alleen jammer dat er ook veel onkruid groeit op de strook, zodat de kleurige en fleurige bloemen deels overwoekerd worden.