Kleurrijke Palmpaasintocht in de Mariakerk

Zondag om 9.30 uur was er in de Mariakerk een Kinderviering vanwege Palmpasen. Het was tientallen jaren een mooie traditie dat de kleuters van De Zuidwester met Palmpaasstokken een intocht in de kerk verzorgden.

Omdat deze basisschool er niet meer is, werd door kapelaan Goos vorig jaar het initiatief genomen om de Palmpaasintocht met de kinderen toch door te laten gaan. Ook nu was de kapelaan weer op bezoek geweest naar de scholen om de jongens en meisjes uit te nodigen voor deze feestelijke viering, waarmee de Goede Week van Pasen begint. Donderdag- en vrijdagmiddag waren in totaal zo’n 70 kinderen naar het Parochiehuis achter de Mariakerk gekomen om de Palmpaasstokken te versieren met slingers en Paasbroodjes. Zondag kwamen de kinderen met de Palmpaasstokken de kerk binnenlopen om er al zingend een rondgang te maken. Dat zorgde voor een kleurrijk geheel.