Kleuterjuf Gré met pensioen

Voor Juf Gré Kwakman-Steur is de ‘grote vakantie’ nu aangebroken. Vrijdag ging ze na bijna 45 jaar voor de kleuterklas te hebben gestaan, met pensioen. In verband met de Corona-perikelen, kon er geen groot afscheid genomen worden.

Daarom kwam Lucia v.d. Velde, de directeur van de Spinmolen, naar de woning van Juf Gré in de W. Koningslaan, om haar te bedanken en cadeaus te overhandigen namens het team van de Spinmolen. Een bos bloemen, kaarten en omdat Hein en Gré Kwakman van vis houden, een kilo zeebaarsfilet werden gegeven.

De hoop werd uitgesproken dat Gré en Hein in goede gezondheid lang van hun pensioen mogen gaan genieten. Juf Gré startte haar onderwijsloopbaan 45 jaar geleden op de Bernadette-kleuterschool. Daarna was zij invalster op bijna alle scholen in Volendam en de laatste 29 jaar stond ze voor de klas in de Spinmolen.