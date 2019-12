Kleuters van De Blokwhere schenken twee kerstbomen aan CarMar

Vrijdag om 09.00 uur brachten 70 kinderen van de groepen 1 en 2 van De Blokwhere, samen met hun juffen Angela, Linda en Samantha en enkele ouders, een bezoek aan het Huis van CarMar, waar ze welkom werden geheten door Jan Tol, de voorzitter van Stichting CarMar.

De kleuters hadden een mooi toepasselijk cadeau meegenomen. Twee kerstbomen werden naar binnen gedragen en in de gezamenlijke activiteitenruimte geplaatst. Met zelfgemaakte kerststerren werden de twee kerstbomen door de jongens en meisjes opgetuigd, zodat er nu ook een Kerstsfeertje in het Huis van CarMar is.

Tevens werd door de kinderen een Kerstliedje gezongen. Jan Tol bedankte de kleuters hartelijk voor deze mooie en warme Kerstgave.