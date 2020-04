Klusploeg RKAV verblijd met Rabo-gift

Ook al ligt de bal reeds enige tijd stil, de klusploeg van RKAV Volendam pleegt – op afstand van elkaar – voortdurend onderhoud op het complex. De vrijwilligers werden daarbij verblijd met een machinaal instrument, dat hen helpt bij het wieden van het onkruid. Die konden ze aanschaffen na een gift die Johan Keizer, Johan Kwakman, Jan Runderkamp en Eddie van Duijl namens de Rabobank deden.

Door Eddy Veerman

,,Als werknemer van de Rabobank krijg je jaarlijks een ambassadeursbudget ter waarde van 250 euro, dat je mag schenken aan een vereniging, instelling of stichting”, legt Jan uit. Johan Keizer: ,,Dat kun je geven aan een orgaan waar jij affiniteit mee hebt of onderdeel van bent.” Keizer is zelf jeugdtrainer bij de RKAV.

Eddie: ,,Ik heb mijn bijdrage vorig jaar bijvoorbeeld geschonken voor het reviseren van een AED-apparaat bij de flatjes met oudere bewoners op de Bloedkoraal.” Bij de RKAV is de klusploeg dolgelukkig. ,,Om telkens weer tussen de stenen alles weg te moeten halen, dat kunnen wij niet meer op onze knieën doen, daar worden we te oud voor. Zo blijft de accommodatie er voor iedere bezoeker netjes uitzien”, zegt één van de mannen.