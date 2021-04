Knep en Dekker bouwt op twee locaties in de Oude Kom

Ab Veerman (Knep) en zijn vakmensen van Bouwbedrijf Knep en Dekker is momenteel op twee locaties aan het bouwen in de Oude Kom. Het zijn twee mooie in het oog springende opdrachten. Op het Dril wordt naast de woning van Marco Sombroek een nieuw deel eraan gebouwd.

Hier is Werner Schilder aan het metselen. In 2001 voerde hij hier eveneens het metselwerk uit van het naastgelegen huis. De bouw van de woning schiet al behoorlijk op. Ook in de Vissersstraat is Knep en Dekker actief.

De hoekwoning, waar voorheen de familie Pelk woonde, is gesloopt en hier wordt een nieuw huis gebouwd. Daarvan is de fundering reeds klaar zodat zeer binnenkort met de opbouw van de nieuwe woning begonnen kan worden.