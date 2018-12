Koninklijke onderscheiding voor Jacob Tol

Burgemeester Lieke Sievers had zondag de eer om een Koninklijke onderscheiding, te weten Lid in de Orde van Oranje Nassau, te mogen uitreiken aan Jacob Tol. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt tijdens de jaarlijkse kerstbijeenkomst van de Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam (VVGV).

Het Kerstfeest van ’t Nest was om 13.00 uur van start gegaan in Partycentrum “De Amvo”. Burgemeester Sievers zat ook in de zaal, want zij had vooraf laten weten graag bij dit Kerstfeest van ’t Nest te willen zijn. Om 14.30 uur deed de burgemeester haar ambtsketen om en kon aan Jacob Tol, de penningmeester van VVGV ’t Nest, mededelen dat hij tot Lid in de Orde van Oranje Nassau was benoemd.