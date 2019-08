Kras heren 1 krijgt handballes in oefenduel

De Champions League-winnaar van 2016 is op toer in Europa en deed gisteren ook Volendam aan. De Poolse reuzen waren alleen in de eerste tien minuten nog bij te houden maar bij de stand 5-6 ging het gas erop.

De ene na de andere mooie aanval werd zeer professioneel afgerond, daar waar de Volendammers veel moeite hadden om de overigens geweldige keeper van Vive Kielce te passeren.



Uiteindelijk werd er dik verloren met 15-35 maar erger is de blessure van Jordy Baijens. Bij een duel kreeg hij een speler van ruim 120 kilo op zijn arm en die schoot uit de kom. Schreeuwend van de pijn werd hij weer teruggezet maar of hij zondag mee kan doen in de strijd om de supercup tegen Aalsmeer is alles behalve zeker.