KRAS/Volendam bindt Goudriaan

De herenhoofdmacht van KRAS/Volendam versterkt zich komend seizoen met Rob Goudriaan. De negentienjarige doelverdediger komt over van IMTO Benelux/Hellas, waar hij het afgelopen seizoen indruk maakte in de Eredivisie.

Met het Haagse Hellas eindigde hij de reguliere competitie van dit jaargang met een vierde plaats. Naast zijn wedstrijden in de Eredivisie is Goudriaan een vaste waarde bij Jong Oranje en traint hij wekelijks bij de handbalacademie op Papendal.

Goudriaan kwam onder meer door competitiewedstrijden tegen Jong BodyResults/Volendam al in sporthal Opperdam en deed toen zijn eerste indrukken op. “De faciliteiten van KRAS/Volendam zijn geweldig. Daarnaast zorgt de huisvesting in het dorp ervoor dat de combinatie topsport en studeren voor mij een stuk eenvoudiger wordt.”

Snelle en kleine pasjes

De aansluiting maken met het niveau van de BENE-League ziet de sluitpost als een mooie uitdaging. “Ik ben mijzelf ervan bewust dat ik daar keihard voor moet trainen. Dat is ook iets wat mij stimuleert. Ik vind het heerlijk om naar een bepaald doel toe te werken. Ik weet dat het verschil tussen de Eredivisie en de BENE-League vrij groot is, maar heb er vertrouwen in dat ik met snelle en kleine pasjes naar dat niveau kan toegroeien.”

Kes: 'Heel ambitieus'

Ook Jan Kes, vanuit de technische commissie betrokken bij de scouting van herentak van KRAS/Volendam, heeft veel vertrouwen in de nieuwe aanwinst. “Rob is een jonge en talentvolle keeper. Hij is heel ambitieus en wil graag de stap naar de top van de BENE-League maken. De match met KRAS/Volendam was daardoor snel gemaakt.”

Rob Goudriaan Foto: Arjen van Wieringen