KRAS/Volendam bindt Van der Geest

Pien van der Geest is de nieuwste versterking voor de Volendamse dameshoofdmacht. De achttienjarige rechteropbouwer en jeugdinternational komt over van VOC Amsterdam en hoopt in het vissersdorp de volgende stap in haar handbalcarrière te zetten.

“De stap naar Volendam lijkt mij heel interessant”, vertelt Van der Geest. “Er komt een coach uit het buitenland en hij heeft een heel nieuwe visie. Ik sta er heel positief in en denk dat we een leuk en leerzaam seizoen tegemoet gaan met mooie prestaties.”

Met VOC speelde de handbalster uit Beverwijk al twee keer tegen damesteam Garage Kil/Volendam. “Ze toonden toen veel vechtlust. Ze bleven maar doorgaan en dat is heel goed om in een team te hebben. Een paar meiden kende ik toen al. Zo komen Jill Meijer en Sharon Bouter ook bij VOC vandaan, terwijl ik met Bibi Bakker en Denise Mol in oranje-jeugdteams heb getraind en gespeeld.”

Veel contact

Ook van keepster Marit Huiberts – dit seizoen nog samen met Van der Geest actief bij VOC – werd onlangs bekend dat zij komend seizoen in Volendam speelt. “We hebben veel contact gehad over deze keuze”, vertelt Van der Geest. “Ik vond het heel fijn er samen over te kunnen praten.”

Met Van der Geest haalt Garage Kil/Volendam iemand in huis die van afstand kan scoren. “Ik ben een schutter en verwacht met mijn schotkracht en power een toevoeging te zijn voor het spel van het team.”

Ortega: 'Goede en agressieve speelster'

Mark Ortega, komend seizoen hoofdtrainer van Garage Kil/Volendam, had al een paar keer telefonisch contact met Van der Geest. "Het is altijd spannend om met jong talent te mogen werken", stelt de Amerikaan. "Pien is een goede en agressieve speelster. Ze is altijd op zoek naar doelpunten en dat zijn de types die je in een team wilt hebben. Ik verwacht dat zij zich goed zal ontwikkelen wanneer ze meer vlieguren maakt. Met Pien en Denise Mol hebben we voor komend seizoen twee jonge en talentvolle rechteropbouwers in de selecie."

Steeds meer vorm

Met de komst van Van der Geest begint het team van Garage Kil/Volendam steeds meer vorm te krijgen. Naast een nieuwe trainer in de persoon van Ortega maakte eerder ook Huiberts al de overstap naar Volendam.