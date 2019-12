Kras/Volendam laat kans op winst liggen

KRAS/Volendam heeft de laatste wedstrijd van 2019 niet in een overwinning kunnen omzetten. In de belangrijke wedstrijd tegen JD Techniek Hurry-Up werden teveel kansen onbenut gelaten waardoor het team van trainer Hans van Dijk tegen een 20-22 nederlaag aanliep.

In de openingsfase ging de wedstrijd gelijk op, maar het was Hurry-Up dat halverwege de eerste helft een kleine voorsprong nam. Zoals gezegd kregen de Volendammers genoeg kansen maar de uitblinkende doelman Sven Hemmes was niet te kloppen, als was er met de stand 9-10 bij rust nog van alles mogelijk.

De Volendammers kwamen na de onderbreking slap uit de kleedkamer en Hurry-Up liep uit naar 10-16. Na een goede periode werd de schade weer teruggebracht tot een punt maar slordig balverlies bij de thuisploeg leidde in de laatste minuut echter een onnodige tegentreffer op, waardoor de punten naar Zwartemeer gingen: 20-22.