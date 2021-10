Kras/Volendam verliest van puntloos Atomix

Na de mooie overwinning vorige week op Aalsmeer moest en zou er gewonnen worden van het Belgische Atomix. Dit team had nog geen punten gehaald in de eerste vijf wedstrijden, maar het liep toch anders.

In de beginfase denderde Volendam over de Belgen heen en nam een 7-2 voorsprong, maar langzaam kwamen de Belgen beter in het spel. Met een 16-14 voorsprong was er met de rust nog niets aan de hand.

Na de thee was het Atomix dat in anderhalve minuut drie keer scoorde en vanaf dat moment liep Kras/Volendam achter de feiten aan. Het spel werd niet beter, er werden onnodige straffen opgelopen en Atomix behield de nipte voorsprong (32-33). Topscorer aan Volendammer kant werd Evert Kooijman met elf doelpunten.