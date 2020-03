Kras/Volendam wint van aartsrivaal Lions

Eindelijk speelden de handballers van Kras/Volendam weer eens een goede wedstrijd en uitgerekend tegen titelkandidaat en eeuwige rivaal Lions werd het deze keer ook beloond met een overwinning.

In de eerste helft was het Volendam dat steeds een kleine voorsprong nam en behield, mede door de scoringsdrift van de uitstekend spelende Erik Blaauw die uiteindelijk op tien treffers zou komen. De ruststand was 16-13.

Na de thee liep Volendam uit naar een verschil van vijf treffers maar het sterke Lions wist deze achterstand in te lopen en om te buigen naar twee doelpunten voorsprong. Volendam gaf echter niet op en Robin Nagtegaal scoorde de winnende treffer 31-30.