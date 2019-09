Kruising Van Baarstraat aangepast met verkeersdruppel

Na de herinrichting en het herbestraten van de Burg. van Baarstraat zijn er deze week voor de verbetering van de verkeersveiligheid twee aanpassingen aangebracht in het wegdek door de stratenmakers van Hennephof en Jonk.

Er is een zebrapad aangelegd bij de oversteek richting het Boelenspark dat aansluit op het fiets/wandelpad. Dit tot groot genoegen van de wandelaars en fietsers op dit drukke punt. Op de T-splitsing met de Hyacintenstraat is nu een verhoogde verkeersdruppel in het midden van de Van Baarstraat-inrit bestraat.

Die moet voor de automobilisten, die hier de bocht nemen, duidelijker zichtbaar zijn. Of het veel verschil maakt, is de vraag, want de auto’s, die vanaf de Julianaweg-Van Baarstraat komende, de bocht linksaf nemen, rijden veelal over de druppel of deels over de verkeerde weghelft de winkelstraat in.