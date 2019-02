Kruisverlichting door stormwind schuin gewaaid

Zaterdag bemerkten kerkgangers die naar de avondmis in de Sint Vincentiuskerk gingen, dat het kruis krom op de kerktoren staat. Door de stormwind zijn de strips met LED-verlichting verschoven en lijkt het ’s avonds of het kruis schuin staat.

Dit is te zien als men via het Kerkepad en de kerkbrug naar de Vincentiuskerk loopt. Het stalen kruis op de toren staat gelukkig nog wel fier overeind. De verlichtingstrip, die op het kruis bevestigd is, hangt nu uit het lood. Overdag is het moeilijk te zien, maar als het donker is, zorgt het voor een toch wel vreemde aanblik. Om dit te herstellen, zal er een kraan ingehuurd moeten worden om bij het kruis te kunnen komen. Vorig jaar is de kruisverlichting hersteld en moest de LED-strip vernieuwd worden. Nu kunnen de elektriciens opnieuw naar boven om de verlichting weer recht te zetten en nog strakker te bevestigen, zodat het stormwindbestendig is en blijft.