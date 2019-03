Kruiswegstatieswandeling voor vierde keer in Volendam

De 150 jaar oude kruiswegstaties worden in de Vastentijd op verschillende plaatsen in Volendam neergezet. Wandelend door Volendam kunt u kennis nemen van de afbeeldingen op de staties en van de teksten die erbij staan.

De opening van de Kruiswegwandeling 2019 is Aswoensdag 6 maart ’s middags om half twee in de Sint Vincentiuskerk. Mgr. Jan Hendriks, hulpbisschop/coadjutor van het bisdom Haarlem-Amsterdam opent dit jaar de kruiswegwandeling. U bent daarbij van harte welkom. Voor de Kruiswegstatieswandeling, die voor de vierde keer gehouden wordt, wordt veel reclame gemaakt. Bij de kerken en invalswegen in Edam-Volendam hangen grote spandoeken van de Kruiswegwandeling.