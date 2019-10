“Kunst Kijken in Volendam” een groot succes

Zaterdag en zondag vond “Kunst Kijken in Volendam” plaats. Zaterdag om 10.00 uur was in PX de opening door wethouder Vincent Tuijp. Alleen al in PX waren een 40-tal stands met kunstwerken van amateurs en professionals te bewonderen.

Met op vier etages kunst was dit een mooi startpunt voor de kunstroute. Beide dagen trok dit evenement veel publiek aan en een record aantal bezoekers konden van de meest uiteenlopende vormen van kunst genieten. Het thema was dit jaar “Rembrandt en de Gouden Eeuw”.

Naast PX was er ook kunst te zien in de AMVO, de Visafslag, Hotel Spaander, het Volendams Museum, het Tandheelkundig Centrum (Boortoren) met een prachtige collectie Volendamse schilderijen van rond 1900. In Restaurant De Groene waren prachtige tekeningen te zien van Angela Kwakman en haar leerlingen.