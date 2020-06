Kyan Jonk de ‘Baby van de Maand’

Uit de geboortekaartjes die in mei gedrukt zijn bij Drukkerij Nivo werd het kaartje getrokken van Kyan Jonk, die daarmee de ‘Baby van de Maand’ is geworden. Kyan (Cornelis Nicolaas) is het zoontje van Edward en Eline Jonk en zijn grote zus heet Lynn.

De familie Jonk woont op Breewijd 31 in Volendam. Kyan zag het levenslicht op 10 mei om 12.22 uur en woog bij de geboorte 2850 gram. Door Bloembinderij Roses en More uit de Burg. van Baarstraat werd weer een mooi bloemstuk samengesteld voor de trotse moeder Eline en uit handen van Anita Schouteren van DA Drogisterij en Parfumerie Gerro en Esther in De Stient werd een fraai opgemaakte Pamperkrans met presentjes cadeau gegeven.

Langs deze weg nog onze hartelijke gelukwensen.