Laadpaal door hele woonwijk in gebruik

Er komen steeds meer auto’s die elektrisch aangedreven worden. Daardoor is de vraag naar laadpalen ook aan het toenemen. Door de hele gemeente zijn al op talloze plaatsen laadpalen geplaatst, waar men de auto’s bij kan parkeren om de accu’s op te laden.

In de W. Nieuwenkampstraat is tevens een laadpaal geplaatst. Deze laadpaal wordt ook door automobilisten van elektrische wagens uit de omgeving gebruikt. Het komt geregeld voor dat er voor lange tijd een auto (al dan niet aan de stekker) geparkeerd staat op deze laadplek.

Aan het P-bord boven de laadpaal is door de gemeente een pijlsticker eronder geplakt, zodat de parkeerplaats alleen gebruikt mag worden door auto’s om op te laden. De omwonenden dienen hun auto’s dus even verderop in de parkeervakken te plaatsen.