Oproep RKAV aan ouders:

‘Laat kinderen niet naar het terrein gaan!’

Ondanks dat er een slot op de poort zit en op de site van RKAV Volendam ‘gesloten’ staat, liepen er tientallen kinderen op de velden te voetballen zaterdagmiddag. Bestuurslid Willem Taalen doet daarom een dringende oproep aan de ouders:

,,Laat de kinderen niet naar het terrein gaan! Wij hebben al enkele keren kinderen duidelijk gemaakt dat ze niet op het terrein mogen en weggestuurd, maar élke keer komen er kinderen terug of nieuwe kinderen, die over of door het hek klimmen. De poort is niet zomaar gesloten: het gaat om het besef dat er gevaar heerst voor de gezondheid van een ander.”