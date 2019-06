Laatste Eerste Communieviering van de Kennedyschool

Vanwege de schoolvakanties en omdat de hoogtijdagen van Hemelvaartsdag en Pinksteren erg laat waren dit jaar, was de laatste Eerste Communieviering van 2019 voor de Communicantjes van de J.F. Kennedyschool afgelopen zondag in de Mariakerk.

Bij de entree van de kerk stond een paal met verwijsbordjes eraan bevestigd. De kerk was weer mooi versierd en de 15 Communicantjes namen plaats naast het altaar, waar ze met veel enthousiasme erg mooi zongen. Kapelaan Goos was voorganger in deze feestelijke viering.

De kinderen waren weer prachtig gekleed in de bruidsjurken en stoere pakken. De kinderen die dit jaar hun Eerste Communie hebben ontvangen kunnen nog één keer hun mooie kleren aantrekken want zondag om 11.00 uur in de Mariakerk is de afsluitende viering van het Communieproject.