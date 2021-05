Laatste hand wordt gelegd aan rioolverbinding Mercuriuslaan

De aanleg van een nieuw rioolstelsel in de Mercuriuslaan vordert gestaag. Ook is er een nieuwe duiker onder het wegdek geplaatst door aannemingsbedrijf Sturm. Al enkele maanden is een deel van de Mercuriuslaan vanaf de rotonde op de Jupiterlaan voor al het verkeer afgesloten.

Ook de wandelaars konden hier niet door lopen over het schelpenpad in de groenstrook langs de vijver en achter de 2-onder-1-kap woningen. Dit pad is weer opengesteld, want de rioolwerkzaamheden zijn in de eindfase beland.

Misschien wordt de Mercuriuslaan hier ook nog voor het Pinksterweekend voor het verkeer opengesteld. Het is een zeer drukke doorgaande verbinding.