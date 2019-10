Laatste optreden van Saboe Experience

Café De Dijk zat zaterdagavond bomvol. Hier vond namelijk het laatste optreden plaats van de formatie Saboe Experience. Na 13 jaar is er een einde aan gekomen en voor het afscheidsoptreden werd alles uit de kast gehaald.

Er waren gastoptredens van Specs Hildebrand, Johan Bodie, Kees Nor, Peter Jozef en Frans Keijzer. Het werd een waar muzikaal feestje. Sabou Experience heeft veel opgetreden in de plaatselijke kroegen. Maar ook buiten Volendam (tijdens de Koninginnenacht in de Jordaan en in P3 Purmerend) werd met veel succes opgetreden.

Een van de hoogtepunten voor de band was het optreden tijdens het Derde Klaphek Festival in het Boelenspark. Zaterdag was het afscheid in “De Dijk”, waar het 13 jaar geleden allemaal begon.