Lachgaspatronen op straat

Vrijdagmorgen lagen er tegen de stoeprand naast De Munnikvelder, op de hoek Hyacintenstraat/B. van Baarstraat een vijftiental lachgaspatronen. Deze zijn vermoedelijk de avond ervoor door een groepje jongeren gebruikt om zo in een bedwelmende staat te komen.

Geregeld kan men op verschillende locaties de lachgaspatronen tegenkomen. Voorheen was er misschien nog wat gêne over en werd de drugsafval nog wel eens in de afvalbak gegooid. Nu laten ze het zo, voor het oog van Joppie, op straat liggen. Door een voorbijganger werd de Nivo-fotograaf op de lachgaspatronen geattendeerd. “Moet je eens een plaatje van schieten! Ze geven nergens meer om”, werd erbij gezegd.