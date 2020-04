Lammetjes in de wei

Afgelopen zaterdag en zondag was het prachtig mooi lenteweer met een aangename temperatuur. Menigeen trok er op uit om een wandeling of fietstochtje te maken. Er is al volop kleur en fleur in de natuur, parken en tuinen te bewonderen.

En dat de lente is aangebroken is tevens te zien aan de lammetjes in de wei. Op de Hoogedijk en de weilanden in Katwoude liepen de lammetjes dartelend in het rond. Het is elk jaar weer een vertederend gezicht om het prille leven te aanschouwen.

Er waren opvallend veel wandelaars die een frisse neus haalden door een loopje te maken en in de omgeving, o.a. in het Purmerbos, kwam je veel fietsers tegen die een rondje trapten. Daarbij hield iedereen zich aan de voorgeschreven afstand.