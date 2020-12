Late en verdiende zege FC Volendam

Langs de lijn bleef FC Volendam-trainer Wim Jonk zijn spelers in de slotfase tegen Excelsior onophoudelijk coachen en aansporen. Een schot op de lat, niet gegeven penalty’s, het gevoel van wanhoop groeide bij de spelers omdat de winnende goal maar niet viel op Woudestein en bij een vierde opeenvolgend gelijkspel zou de ploeg voorlopig moeten afhaken in de promotiestrijd. Tot de bal uit een afgeslagen corner voor de voeten van Boy Deul kwam en die joeg de bal onverbiddelijk in de kruising: 2-3. ,,Ik voelde dat we ‘m nog zouden maken”, zei Jonk na afloop.

Door Eddy Veerman

,,Ik heb de jongens daarnet in de kleedkamer een compliment gegeven dat ze door zijn blijven gaan. We hebben een moeilijk weekend achter de rug”, sprak de trainer in de catacomben. Doelend op het plotse overlijden van de vader van Alex Plat, die zaterdagmorgen samen met zijn ploeggenoten net op het trainingsveld stond toen het onheilsbericht werd gebracht. Niet verwonderlijk dat Marco Tol meteen na de zege in Rotterdam emotioneel was. De twee Volendammers spelen al sinds hun achtste samen en zien elkaar ook buiten het voetbal. ,,Mijn hoofd stond ook niet naar het voetballen van deze wedstrijd”, staarde Tol voor zich uit, beseffend dat hij weer terug bij de keiharde menselijke werkelijkheid was.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd ook een minuut stilte gehouden voor Hennie Plat. De sportieve realiteit leerde daarna dat de bezoekers in de eerste helft goede fases met beduidend minder goede periodes afwisselden, om vervolgens de gehele tweede helft te domineren. Bij die ene keer dat Excelsior op de helft van Volendam kwam, werd de buitenkant van de paal geraakt. De thuisclub kwam er behoudens dat moment niet uit en probeerde te overleven. Dat leek te lukken, tot het zondagsschot van Deul.

Diezelfde middenvelder maakte ook de 0-1, met een (van richting veranderd) schot na breedleggen van Franco Antonucci. Excelsior mocht snel en eenvoudig in de zeventiende minuut gelijk maken. Na een afgeslagen hoekschop mocht Luigi Bruins Nick Doodeman wel heel gemakkelijk uitkappen en Joey Roggeveen in de korte hoek verrassen. Toen de Volendamse opbouw andermaal niet vlekkeloos verliep, kwam er wederom een corner en die mocht door Siebe Horemans ongehinderd bij de eerste paal worden ingekopt: 2-1.

Vijf minuten voor rust volgde het antwoord van Volendam, met een snelle omschakeling en een rappe Martijn Kaars, weggestoken door Antonucci. Excelsior-keeper Alessandro Damen rekende kennelijk op een voorzet en werd evenzeer in de korte hoek verschalkt: 2-2. Met Jari Vlak voor Samir Ben Sallam ontwikkelde Volendam na rust grote druk op de Rotterdammers. Een schot van Vlak werd met een arm gekeerd en na een assist van de invaller werd Samuele Mulattieri op weg naar de afronding vastgehouden. De Italiaan ging niet voor de penalty, maar schoot alsnog en zag zijn poging gekeerd door Damen. Die zag Antonucci nog op de bovenkant van de lat schieten en hoorde de bal na de uithaal van Deul enkele minuten voor het einde alleen maar tegen het net ploffen.

Excelsior: Alessandro Damen; Siebe Horemans, Sander Fischer, Hervé Matthys, Brandon Omonde-Ottewill; Mats Wieffer (89' Stijn Meijer), Reuven Niemeijer, Luigi Bruins (49' Julian Baas); Ahmad Mendes Moreira (79' Dave van Delft), Elias Már Ómarsson, Joel Zwarts.

FC Volendam: Joey Roggeveen; Mohamed Betti, Marco Tol, Micky van de Ven, Dean James (64' Mike Eerdhuijzen); Boy Deul, Samir Ben Sallam (46' Jari Vlak), Francesco Antonucci; Nick Doodeman (82' Zakaria El Azzouzi), Samuele Mulattieri (72' Giannis Iatroudis), Martijn Kaars (64' Ibrahim El Kadiri).

Foto: Boy Deul matchwinnaar.jpg