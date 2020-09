Petra Schilder kan ondanks alle trauma’s het moois zien

Later, dat is nu

Op 1 januari is het straks 20 jaar geleden dat Volendam breaking news was in Amerika (CNN) en Groot-Brittannië (BBC). Nederland raakte geschokt, omdat bar De Hemel in brand stond en tientallen feestvierende kinderen – van buiten en van binnen – verwond raakten. Veertien jongeren kwamen te overlijden, duizenden mensen waren betrokken. Families, vrienden, omwonenden, hulpverleners, ooggetuigen, velen raakten getraumatiseerd. Naast de vele drama’s bracht de nasleep van de Nieuwjaarsbrand ook onvoorstelbare veerkracht en verrassende soms ontroerende gebeurtennissen met zich mee in de twintig jaar daarna. De Nivo brengt een reeks verhalen met mensen uit die betrokken groep. Vandaag Petra Schilder. De dochter van juwelier Piet Schilder (vik) verloor bij de ramp haar (paarden)vriendin waarmee ze alles deelde, Sharon Sombroek, destijds 13 jaar. En voor Petra bleef het niet bij die ene ‘bijna dood-ervaring’. Tot twee keer toe werd een gewapende overval gepleegd in de juwelierszaak. Drie jaar geleden overleed de naamgever, haar vader Piet.

Door Eddy Veerman

Ze vindt het moedig, dat mensen – ook straks op het podium tijdens ‘Volendam Spreekt’ – hun verhaal doen, nu het bijna twintig jaar geleden is. Moed, die ze zelf bij elkaar moest rapen. ,,Vanochtend twijfelde ik nog. Ik praat er gewoon liever helemaal niet over.” Dan komt het immers dicht bij.

Petra: ,,Mijn partner Sam Veerman is al meer dan dertien jaar bij me, maar hij weet ook niet veel. Mijn moeder (Nelleke, red.) zei me dat het misschien juist goed is om te vertellen.” Ook nu haar meisje van toen inmiddels zelf kinderen heeft: Bo (7) en Tom (3). Ze hadden mama beloofd tijdens het interview buiten te spelen, maar laten toch enkele keren hun ontwapenende gezichtjes zien, met een lach die iedereen doet smelten. Tuurlijk hebben ze iets nodig van mama, maar het lijkt alsof het zo moet zijn, alsof ze op die momenten voelen dat mama hen ook nodig heeft.