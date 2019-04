Laurens Tol onthult debuutalbum

Laurens Tol is pas 28 jaar oud, maar inmiddels niet meer weg te denken uit de Volendamse muziekscene. De bassist is betrokken bij het leeuwendeel van de lokale muzikale projecten. Ondanks dat hij vijf jaar geleden afstudeerde aan het Conservatorium, studeert hij nog dagelijks op zijn instrument. Deze instelling heeft hem geen windeieren gelegd. ,,Wat ik bijvoorbeeld echt een grote eer vond, was invallen bij de 3JS”, licht de muzikant trots toe. Inmiddels heeft Laurens een nieuwe mijlpaal bereikt. Zijn debuutalbum, getiteld The Four Trees, is voltooid en wordt komende vrijdag gepresenteerd.

Door Kevin Mooijer

Anno 2013 schrijft de Volendammer onbewust het eerste liedje voor het stuk dat vijf jaar later zijn debuutalbum zou worden. ,,Ik was destijds erg actief met improvisatielessen van een goede gitarist. Na een aantal sessies vroeg de leraar me om een week later met een eigen stuk te komen. Ik probeerde het en eigenlijk beviel het gelijk.” Laurens kreeg de smaak de pakken en waagde zich vaker aan het schrijven van instrumentale composities. ,,Op een gegeven moment had ik tientallen stukken op mijn computer staan en dan ontstaat voorzichtig het idee om een plaat te maken. Als die gedachte dan eenmaal leeft, ga je er veel intensiever mee aan de slag. Liedjes worden verbeterd en je wilt een bepaalde lijn in het album creëren, dus gaat er veel meer tijd inzitten.”

Dat The Four Trees een instrumentaal album in jazzsferen is, heeft een goede reden. ,,Ik vind het erg leuk om te soleren en improviseren. Dat is op het album zeker terug te horen, ook bij de andere meewerkende muzikanten. Waar je in bijvoorbeeld popmuziek vooral ondersteunend bent als muzikant, heb je in jazz ruimte voor improvisatie.”

Ondanks het feit dat jazz vaak beschouwd wordt als zware muziek, blijkt dat Laurens’ album als erg toegankelijk wordt ervaren. ,,Verschillende mensen, zowel muziekliefhebbers als muzikanten, hebben me al aangedaan met positieve reacties over de sfeer van de muziek. In het beginstadium voelde het toch een beetje ongemakkelijk om dit album te maken, omdat ik gewend ben muziek te spelen dat in de smaak valt. Het doet me dus enorm goed dat een hoop mensen het mooi vindt.”

Op The Four Trees zijn vier instrumenten te horen; de basgitaar, gitaar, altsaxofoon en drums. De muzikanten die de instrumenten ten gehore brengen zijn (oude) bekenden van Laurens uit de muziekwereld. ,,Het is voor zo’n project als muzikanten belangrijk dat je een goede klik met elkaar hebt. De jongens die meewerkten aan deze plaat lopen qua leeftijd uiteen tussen twintigers en vijftigers. Het zijn stuk voor stuk leuke gasten en bovendien virtuozen.” Naast Laurens Tol op de basgitaar zijn Tom Rutgers (drums), Florian Hierdeis (gitaar) en Erik van der Weijden (altsaxofoon) te horen. ,,Ik ben echt trots op het eindresultaat. Dat je als bassist de mogelijkheid hebt om in de studio een eigen album op te nemen, dat is zó een bijzondere ervaring. Dat neemt niemand me meer af.”

‘Ik ben gewend om deel

van een band te zijn,

dus ik moet nog wat

wennen aan de rol van frontman’

The Four Trees wordt zeker niet het laatste album van de hand van Laurens Tol. ,,Ik heb veel voldoening gehaald uit het maken van dit album. Zoveel zelfs, dat ik alweer vier nieuwe liedjes heb geschreven voor een eventueel toekomstig album. Momenteel ben ik veel bezig met Cubaanse muziek. Het leuke is dat je dan vanzelf je stijl gaat aanpassen door deze nieuwe invloeden erin te verwerken. In mijn nieuwe stukken is dit dus duidelijk terug te horen.”

De bassist geniet nog altijd met volle teugen van het musiceren. ,,Ik ben gewend om deel van een band te zijn, dus ik moet nog wat wennen aan de rol van frontman”, zegt hij lachend. ,,Op 5 april hebben we de albumpresentatie in het Strandbad Paviljoen Edam en ik zal eerlijk zeggen dat ik daar best zenuwachtig voor ben. De insteek is om er een gezellige, relaxte avond van te maken onder het genot van een lekker biertje. Iedereen is welkom. Ik hoop dat het druk wordt. Dat zou ik een hele eer vinden.”

De bescheiden muzikant hoopt in de toekomst nog veel mooie muziek te maken. Niet alleen op zichzelf, maar graag ook in dienst van anderen. ,,Ik wil mezelf niet alleen richten op mijn eigen muziek. Er zijn ook veel andere mooie projecten waaraan ik graag meedoe of aan mee heb gedaan.” Recentelijk waren dan de tiende editie van de TOP 2000, de Tribute to George Michael en hij is bandlid van Almost Famous. ,,Zo heb ik bijvoorbeeld ook een aantal keer bij de 3JS mogen invallen toen de vaste bassist verhinderd was. Dat vond ik echt te gek. Je speelt dan met de top van de sessiemuzikanten. Heel mooi dat ze lokale mensen die kans geven.”

Buiten de meewerkende muzikanten om, heeft Laurens zelf ook gekozen om professionals uit Volendam in te schakelen. ,,Ik heb echt geluk gehad aan de mensen die wilden helpen. René Schilder heeft de covertekening gemaakt en de andere René Schilder (Pius) heeft het ontwerp van de cover en het doosje verzorgd. Jan Koning heeft in zijn zeer geschikte studio aan de Wieringenlaan de muziek opgenomen en geproduceerd. Ik ben deze jongens en de band extreem dankbaar voor hun bijdrage aan The Four Trees.”

Op vrijdag 5 april is iedereen welkom om de albumpresentatie van The Four Trees bij te wonen in het Strandbad Paviljoen Edam. De zaal gaat open om 20.30 uur en de aanvang is om 21.00 uur. Toegang is gratis en tevens zal het mogelijk zijn om de CD daar te kopen.