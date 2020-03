Ledenbijeenkomst van Ondernemend Volendam

In Bowling De Zedde vond woensdagavond een informatieve ledenbijeenkomst plaats van Ondernemend Volendam. Arjan Molenaar van Ambitious Advies en Training was bereid gevonden de avond te begeleiden.

Arnold Vrind van PenR Visual Merchandising kwam vertellen over zijn jarenlange ervaring in de retail in binnen- en buitenland. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in etaleren, decoreren en presenteren bij bedrijven. Het was de laatste avond van voorzitter Jan Koopman, die een bos bloemen kreeg aangeboden van Albert Molenaar.

Jan introduceerde deze avond zijn opvolger Edwin Schokker. Tijdens de bijeenkomst werd ook afscheid genomen van twee leden. Hein Tol (Kurk) was 30 jaar ondersteunend lid en Tom Kwakman (van De Stunt) gaat uit het bestuur. Acties die op de rol staan werden besproken op deze zeer informatieve en nuttige avond.