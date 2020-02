Leerkrachten van ’t Kofschip een ‘Dagje in de Zorg’

De team van basisschool ’t Kofschip nam donderdag en vrijdag ook deel aan de onderwijsstaking. Ondanks de staking wilden de meesters en juffen graag wat doen. Zij besloten allen te gaan staken en omdat er in de Zorg, net als in het onderwijs, grote werkdruk is en tekort aan personeel, besloot een groot deel van het team om een dagje in de Zorg mee te helpen.