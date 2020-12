Leerlingen van het DBC op bedrijfsbezoek Tol Plaatwerk

Deze week bracht een groep leerlingen van de 3de klas van de afdeling VMBO van het Don Bosco College een bezoek aan Tol Plaatwerk. Deze groep leerlingen volgt op het DBC een nieuw geïntroduceerd vak binnen de afdeling technologie.

Deze afdeling is sterk in ontwikkeling en zal ook de komende tijd steeds meer aandacht krijgen en behouden en in steeds meer profielen een duidelijker gezicht krijgen. Dit bezoek stond in het kader van een opdracht die deze groep heeft aangenomen van het Wereld Natuur Fonds: het ontwerpen en realiseren van een wildcamera die willekeurig op een plek kan worden ingezet en zelfstandig opnames maakt, ongeacht de omstandigheden.

Het werd een zeer geslaagd bedrijfsbezoek voor de leerlingen.